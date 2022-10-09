بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على كولون في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه كولون 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسجل أهداف مونشنجلادباخ ،مارفين فريدريتش في الدقيقة 27 ،ورامي بن سبيعني (هدفين) في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و76، ولارس ستيندل في الدقيقة 47 ،وماركوس تورام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل هدفي كولون فلوريان كاينز في الدقيقة 31 من ركلة جزاء ودينيس حوسينباسيك في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة طرد كاينز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد كولون عند 13 نقطة في المركز التاسع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز