الأهلي يبدأ مشواره بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على المنستيري

المصدر: رويترز

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افتتح الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عشر مرات (رقم قياسي) مشواره في المسابقة بفوز مثير 1-صفر في الوقت المحتسب بدل الضائع على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور 32 اليوم الأحد.

جاء هدف المباراة الوحيد بضربة رأس للمدافع محمد عبد المنعم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها التونسي علي معلول.

وسيطر الأهلي بقيادة مدربه السويسري الجديد مارسيل كولر على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وأرسل البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي الجديد ضربة رأس تصدى لها حارس المنستيري البشير بن سعيد في الدقيقة 16.

وسدد أكرم توفيق أعلى العارضة في الدقيقة 51، بينما هدد أحمد عبد القادر مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 73 بتسديدة أبعدها بن سعيد.

وبعدها بخمس دقائق أرسل أكرم توفيق تمريرة عرضية استقبلها البديل محمد شريف بضربة رأس مرت أعلى العارضة.

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