أودينيزي يقلب تأخره بهدفين لتعادل مع أتلانتا في الدوري الايطالي

المصدر: رويترز

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قلب أودينيزي تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 أمام أتلانتا اليوم الأحد لتتواصل أفضل انطلاقاته على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتصدر أتلانتا، الذي بدأ المباراة بقوة، المسابقة برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي الذي يحل ضيفا على كريمونيزي في وقت لاحق اليوم الأحد، بينما ارتقى أودينيزي مركزا ليصبح ثالث الترتيب برصيد 20 نقطة.

وأطلق مهاجم أتلانتا لويس موريل تسديدة قوية في الدقيقة 16 لكن حارس المرمى ماركو سيلفستري تصدى لها.

وتقدم أتلانتا في النتيجة بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 36 عندما أطلق تسديدة قوية مستغلا تمريرة رائعة من موريل.

وضاعف أتلانتا تقدمه في الدقيقة 56 من ركلة جزاء حصل عليها وسددها موريل بعدما تعرض لمخالفة من ديستني أودوجي داخل المنطقة.

وهذا الهدف رقم 50 الذي يسجله المهاجم الكولومبي لصالح أتلانتا في الدوري ورقم 12 في مرمى أودينيزي.

وحاول أودينيزي العودة في النتيجة وسنحت للاعب الوسط تولجاي أرسلان فرصة لتقليص الفارق عندما استقبل تمريرة متقنة من أودوجي لكن تسديدة اللاعب البديل أخطأت طريقها إلى المرمى.

ونجح أودينيزي أخيرا في تقليص الفارق بهدف جيرار ديلوفو من ركلة حرة نفذها ببراعة في الدقيقة 67. وحصل أودينيزي على الركلة الحرة بعدما تعرض إيزاك ساكسيس لمخالفة من مدافع أتلانتا كاليب أوكولي.

وسجل المدافع نيوين بيريز هدف التعادل بضربة رأس رائعة في الدقيقة 78.

وبهذا يحافظ أودينيزي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 12، على أفضل انطلاقاته على الإطلاق في دوري الأضواء، إذ حقق ستة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراة وحيدة. ولم يخسر في آخر ثماني مباريات.

كما حافظ أتلانتا على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم إذ فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاثة.

وفي الجولة المقبلة، سيواجه أتلانتا منافسه ساسولو صاحب المركز التاسع يوم السبت، بينما يحل أودينيزي ضيفا على لاتسيو يوم الأحد.

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