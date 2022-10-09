لوريان يواصل انتصاراته بثنائية في بريست ويقفز لوصافة الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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تقدم لوريان لوصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه ستاد بريست، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز موناكو على مضيفه مونبلييه 2 / صفر، وستراسبورج على مضيفه آنجيه 3 / 2، ونيس على ضيفه تروا بالنتيجة ذاتها، وكليرمون فوت على ضيفه أوكسير 2 / 1.

وارتفع رصيد لوريان، الذي واصل سلسلة انتصاراته في المسابقة التي استمرت للمباراة السادسة على التوالي، إلى 25 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة فقط خلف باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد ستاد بريست، الذي واصل بدايته المخيبة في البطولة هذا الموسم عقب تلقيه خسارته السادسة في المسابقة مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط ليقبع في مؤخرة الترتيب.

وبادر ستاد بريست بالتسجيل عن طريق رومان ديل كاستيو في الدقيقة 17، قبل أن يمنح تيريم موفي النقاط الثلاث لمصلحة لوريان، عقب تسجيله هدفي الفريق الضيف في الدقيقتين 24 و53 على الترتيب.

وفاز موناكو على مضيفه مونبلييه 2/ صفر في وقت سابق اليوم، ضمن نفس المرحلة.

وتقدم بريل إيمبولو بهدف لموناكو في الدقيقة 45 ثم أكد مايرون بوادو فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني قبل عشر دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد موناكو إلى 20 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد مونبلييه عند 12 نقطة في المركز العاشر.

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