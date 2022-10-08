دورتموند يخطف تعادلا مثيرا مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني

المصدر: د ب أ

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خطف بوروسيا دورتموند تعادلا ثمينا أمام ضيفه بايرن ميونخ 2 /2، اليوم السبت، في قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ورفع بايرن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن دورتموند صاحب المركز الرابع، ويبتعد كلاهما بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يونيون برلين ووصيفه فرايبورج، حيث يلعب الأول أمام شوتجارت غدا الأحد، فيما يلعب فرايبورج مع مضيفه هيرتا برلين في اليوم ذاته.

وتقدم بايرن عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 74 سجل يوسوفا موكوكو هدف دورتموند الأول، قبل أن يدرك زميله أنتوني موديست التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب بوروسيا دورتموند، الذي سعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل مباغتة بايرن ميونخ وتسجيل هدف مبكر في شباكه.

على الجانب الآخر، هاجم بايرن ميونخ هو الآخر منذ البداية، وحاول استغلال المساحات الخالية في دفاع دورتموند، خاصة مع التقدم الهجومي الكبير للفريق المضيف في بداية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 33 نجح بايرن ميونخ في تسجيل هدف التقدم عن طريق ليون جوريتسكا، بعدما تلقى تمريرة من زميله جمال موسيالا خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية أرضية زاحفة، سكنت شباك الحارس ألكسندر ماير.

وبعد الهدف سيطر بايرن ميونخ على اللقاء واستحوذ على الكرة ونجح في حرمان منافسه منها، وظلت الأمور على حالها حتى أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ سيطرته على الكرة، وحاول تسجيل هدف آخر في شباكه دورتموند، فيما كان أداء الأخير يتحسن ببطء مع مرور الوقت.

وفي الدقيقة 53 سجل ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن ميونخ، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بيد الحارس ماير وتهز شباك دورتموند للمرة الثانية.

وبعد الهدف الثاني اندفع دورتموند أكثر، فيما اتسم أداء بايرن ميونخ بالهدوء، ولم يهاجم مرمى ماير كثيرا، لكنه كان الأكثر استحواذا على الكرة.

وفي الدقيقة 75، ومن هجمة منظمة، نجح دورتموند في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق يوسوفا موكوكو، الذي تلقى تمريرة من زميله أنتوني موديست داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة ويسددها على يمين الحارس مانويل نوير لتهز شباكه.

وتحسن أداء دورتموند أكثر، وهدد مرمى نوير في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس الدولي الألماني وسوء الحظ، حالا دون أن تهتز شباك الفريق البافاري.

لكن دورتموند كان على موعد مع هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حينما سجل له موديست هدف التعادل، بعدما تلقى كرة عرضية من نيكو شولتربيك، ليضعها بضربة رأس في الشباك محرزا هدف التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 2 / 2 .



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