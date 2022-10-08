هالاند يقود سيتي للفوز على ساوثهامبتون وتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

المصدر: د ب أ

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قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على ساوثهامبتون 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على وولفرهامبتون 3 / صفر، ونيوكاسل على برينتفورد 5 / 1، وبورنموث على ليستر سيتي 2 / 1.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 20، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم سجل رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 49 قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع في الدقيقة 65.

ورفع هالاند رصيد أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي إلى 15 هدفا ليعزز صدارته لقائمة الهدافين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

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