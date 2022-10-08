كلوب يعمل على إرجاع ليفربول فريق المفاجآت مرة أخرى

المصدر: د ب أ

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يعتقد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن استعادة الفريق لقدرته بأن يصنع المفاجآت سيساعده، خاصة وأن هذا سيجعل الفرق المنافسة تفكر في أبعاد أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن كلوب تخلى عن اللعب بطريقة 4 - 3 - 3 ولعب بطريقة 4 - 2 - 3 - 1 في المباراة التي فاز فيها ليفربول على رينجرز 2 / صفر يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تقبل قبل المباراة أنه بحاجة لإيجاد حل لمشاكل الفريق.

وقال كلوب قبل مواجهة أرسنال بعد غد الأحد :" بالنسبة لنا، من المهم أن نعود لنكون غير متوقعين من جديد، وهذا يتطلب اللعب بأكثر من خطة".

وأضاف:" لا نريد أن نجعل الأمور أكثر تعقيدا، ولكن هناك عدة طرق لعب مختلفة متاحة لنا، ويجب أن نختار الأنسب منها لمنافسنا المقبل أو الأنسب بالنسبة لنا في هذه اللحظة. يجب أن نكون غير متوقعين أكثر، بكل تأكيد".

وعن اكتشاف الأمور الفنية الخاصة به، قال:" الفرق عرفت كيف يمكنها أن تواجهنا عندما لا نكون في أفضل حالاتنا".

وأضاف :"فرق أخرى حاولت إيجاد حل لمواجهتنا لعدة سنوات ولكنها فشلت لأننا كنا استثنائيين".

وأردف :" لا يوجد طريقة لعب في العالم بدون نقاط ضعف: خمسة في الدفاع، أربعة، أو ثلاثة، أو عدم وجود مدافعين، الأمر كله متعلق بطريقة الأداء".

وعن السبب وراء رغبته في أن يصبح فريقه غير متوقع بشكل أكبر، قال كلوب إنه يريد أن يعطي الفرق المنافسة شيئا آخر للتفكير فيه، وأن الأمر لا علاقة له بالتحسن دفاعيا أو هجوميا.

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