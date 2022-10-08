لتصحيح خطأ تاريخي.. تكريم الراحل ليزلي بعد 97 عاماً من حرمانه من تمثيل إنجلترا

المصدر: رويترز

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كرم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم جاك ليزلي، أول لاعب أسود يتم استدعاؤه لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، وذلك عقب وفاته بعد أن تم حرمانه من تمثيل المنتخب الوطني بسبب ارثه.

وتم اختيار ليزلي، الذي سجل 137 هدفا في 400 مباراة مع بليموث أرجيل، للانضمام لتشكيلة منتخب إنجلترا لمواجهة أيرلندا في العام 1925، لكنه لم يستطع الظهور مع المنتخب على الإطلاق.

وكشف نادي بليموث النقاب عن تمثال ليزلي، الذي توفي العام 1988، خارج ملعب هوم بارك أمس الجمعة.

وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيان "واجه (ليزلي) الشدائد بسبب لون بشرته ولم يكن يتم اختياره (للانضمام للمنتخب) ولم يلعب أبدا مع منتخب بلدنا". "لذلك يسعدنا...تكريمه تقديرا لمسيرته ومساهمته في لعبتنا والمجتمع بشكل عام...ولتصحيح هذا الخطأ التاريخي".

لم يتم اختيار ليزلي للانضمام إلى منتخب إنجلترا مرة أخرى واستمر هذا الأمر حتى العام 1978 عندما بات فيف أندرسون أول لاعب أسود يلعب مع المنتخب الأول.

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