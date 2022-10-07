فياريال الإسباني يكتسح أوستريا فيينا النمساوي بخماسية في دوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: د ب أ

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اكتسح فياريال الإسباني ضيفه أوستريا فيينا النمساوي 5 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي.

ورفع فياريال رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أوستريا فيينا عند نقطة في المركز الرابع والأخير، فيما يحتل ليش بوزنان المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن هبوعيل بئر سبع الإسرائيلي صاحب المركز الثالث.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الأولى، حافظ باشاك شهير التركي على صدارته للمجموعة رغم سقوطه في فخ التعادل السلبي مع داوجافا ريجا اللاتفي، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما يحتل داوجافا ريفا المركز الأخير برصيد نقطتين.

وفي المجموعة ذاتها، فاز فيورنتينا الإيطالي على هارتس الأسكتلندي 3 / صفر، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن هارتس صاحب المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة، فاز بارتيزان بلجراد الصربي على مضيفه كولون الألماني 1 / صفر، ليتصدر المجموعة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن نيس الفرنسي صاحب المركز الثاني والذي فاز على سلوفاتسكو التشيكي 1 / صفر في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتجمد رصيد كولون عند أربع نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل سلوفاتسكو التشيكي المركز الأخير برصيد نقطة.

وعزز ألكمار الهولندي صدارته للمجموعة الخامسة، بعد فوزه على أبولون ليماسول القبرصي 3 / 2، فيما تعادل دنيبرو الأوكراني مع فادوتس السويسري 2 /2.

ورفع ألكمار رصيده إلى تسع نقاط، بفارق أربع نقاط عن دنيبرو صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فادوتس المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل أبولون ليماسول الترتيب برصيد نقطة.

وفي المجموعة السادسة، فاز يورجوردينس السويدي على جينت البلجيكي 1 / صفر.

ورفع يورجوردينس رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد جينت عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف مولده النرويجي صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل شامروك روفرز الأيرلندي الترتيب برصيد نقطة.

وفاز كلوج الروماني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة.

ورفع كلوج رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف سلافيا براغ صاحب المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها بالكاني من كوسوفر برصيد أربع نقاط أيضا مع تفوقه في فارق الأهداف عن باقي فرق المجموعة.

وفي المجموعة الثامنة، فاز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على مضيفه بازل السويسري 2 / صفر.

ورفع سلوفانا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بازل عند ست نقاط في الصدارة، ويحتل بيونيك الأرميني المركز الثاني بالرصيد ذاته، مع تفوق بازل في فارق الأهداف، فيما يتذيل زالجريس الليتواني الترتيب برصيد نقطة.

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