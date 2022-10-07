أرسنال يتصدر ترتيب المجموعة بفوز مثير على ضيفه بودو جليمت النرويجي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر أرسنال الإنجليزي ترتيب المجموعة الأولى عقب فوزه المستحق 3 / صفر على ضيفه بودو جليمت النرويجي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، فيما حقق أيندهوفن الهولندي انتصاره الأول في البطولة، بعدما اكتسح مضيفه زيورخ السويسري 5 / 1.

وارتقى أرسنال إلى قمة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، علما بأنه مازال لديه مباراة مؤجلة مع أقرب ملاحقيه أيندهوفن، الذي يمتلك 4 نقاط، فيما يحتل بودو جليمت المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وقبع زيورخ في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وأحرز إدوارد نيكيتاه الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 23، بينما سجل روب هولدينج وفابيو فييرا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و85 على الترتيب.

وفي مباراة زيورخ وأيندهوفن، ارتدى يورب فيرتيسين ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 10 و15 على الترتيب، قبل أن يضيف كودي جاكبو وتشافي سيمونز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 22 و53 على التوالي.

وفي الشوط الثاني، أضاف جاكبو الهدف الخامس لأيندهوفن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56، فيما سجل جوناثان أوكيتا الهدف الوحيد لزيورخ في الدقيقة 87.

وفي المجموعة الثالثة، واصل ريال بيتيس الإسباني بدايته الرائعة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه روما الإيطالي، فيما فرض التعادل الإيجابي 1 / 1، نفسه على لقاء هلسنكي الفنلندي مع ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

وحافظ بيتيس على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد روما عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف لودوجوريتس رازاجراد، صاحب المركز الثاني، بينما بقي هلسكني في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، جاءت المبادرة من جانب روما، الذي تقدم بهدف نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لكن بيتيس قلب الطاولة على مضيفه، بعدما أحرز هدفين حملا توقيع جويدو رودريجيز ولويز هنريكي في الدقيقتين 40 و88 على الترتيب.

وفي اللقاء الآخر، تقدم لودوجوريتس بهدف مبكر عبر ماتياس تيسيرا في الدقيقة 10، وأدرك هلسنكي التعادل من خلال بيرياريم هيتماج في الدقيقة 55.

ومازالت الأوضاع مشتبكة بشكل كبير في المجموعة السادسة، عقب تعادل شتورم جراتس النمساوي مع ضيفه لاتسيو الإيطالي بدون أهداف، وميتييلاند الدنماركي مع ضيفه فينورد روتردام 2 / 2.

وتساوت الفرق الأربعة في رصيد 4 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة بينها جدول الترتيب، حيث تصدر فينورد الترتيب بينما جاء ميتييلاند في المركز الثاني، وحل لاتسيو ثالثا، وتذيل شتورم جراتس الترتيب.

وفي المجموعة الثانية، عزز فناربخشه التركي ورين الفرنسي آمالهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وفاز فناربخشه 2 / صفر على ضيفه آيك لارناكا القبرصي، بينما تغلب رين 2 / 1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني.

وتربع فناربخشه على الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه رين، الذي يمتلك نفس الرصيد، بينما يتواجد آيك لارناكا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويحتل دينامو كييف أسفل الترتيب بلا نقاط.

وواصل سانت جيلواز البلجيكي مفاجآته في المجموعة الرابعة، بعد تغلبه 2 / 1 على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، في حين حقق يونيون برلين الألماني انتصاره الأول في تاريخه بالمسابقات القارية، إثر فوزه 1 / صفر على مضيفه مالمو السويدي.

وحافظ سانت جيلواز على مكانته في قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، بالعلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه سبورتنج براجا، فيما تقدم يونيون برلين للمركز الثالث بثلاث نقاط، وبقي مالمو في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وتقدم فرايبورج الألماني خطوة أخرى هامة نحو الاستمرار في المسابقة، بعد فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه نانت الفرنسي في المجموعة السابعة، التي شهدت أيضا فوز كاراباكا آجدام الأذربيجاني 3 / صفر على مضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وظل فرايبورج في المقدمة عن جدارة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه في كل مبارياته الثلاث الأولى، فيما رفع كاراباكا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد نانت عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتذيل أولمبياكوس الترتيب بلا رصيد من النقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز