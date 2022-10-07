الألعاب النارية تتسبب في إيقاف مباراة في الدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

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توقفت مباراة مالمو أمام أونيون برلين في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس لمدة 20 دقيقة تقريبا في الشوط الثاني بعد أن ألقى مشجعون ألعابا نارية على أرض الملعب.

وأفادت وسائل إعلام سويدية ان مشجعي أونيون برلين ألقوا ألعابا نارية على أرض الملعب بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني ورد مشجعو مالمو باشعال النار.

وتواصلت رويترز مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للتعليق على الواقعة.

واستؤنفت المباراة وانتهت بفوز أونيون برلين 1-صفر بعد أن سجل شيرالدو بيكر في الدقيقة 68.

ويحتل مالمو قاع المجموعة الرابعة بلا رصيد من النقاط بعد ثلاث مباريات بينما يحتل أونيون المركز الثالث بثلاث نقاط.

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