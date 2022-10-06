مباريات الجولة التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز .. حقائق وأرقام

المصدر: رويترز

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فيما يلي حقائق وإحصاءات قبل مباريات الجولة التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي ستقام من الثامن إلى العاشر من أكتوبر تشرين الأول الحالي (جميع الأوقات بتوقيت جرينتش):

* السبت 8 أكتوبر

بورنموث ضد ليستر سيتي (1400)

* من أصل 10 مباريات في الدوري الممتاز بين الفريقين، فاز بورنموث ثلاث مرات وخسر مرتين وتعادل خمس.

* فاز بورنموث 4-1 عندما واجه ليستر آخر مرة في الدوري في يوليو تموز 2020.

* لم يفز بورنموث في آخر مباراتين، بينما فاز ليستر بأول مباراة له في الدوري هذا الموسم في في مباراته الأخيرة.

تشيلسي ضد ولفرهامبتون واندرارز (1400)

* تغلب تشيلسي على ولفرهامبتون تسع مرات في الدوري الممتاز وخسر في ثلاث وتعادل أربع مرات.

* تعادل الفريقان 2-2 في آخر مباراة بالدوري في مايو ايار الماضي.

* يبحث تشيلسي عن فوزه الثالث على التوالي بالدوري.

مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون (1400)

* فاز سيتي على ساوثامبتون 20 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر سبع مرات بينما تعادل الفريقان تسع مرات.

* تعادل الفريقان 1-1 في آخر مباراة بالدوري في يناير كانون الثاني.

* سيتي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن أي مباراة في الدوري هذا الموسم.

نيوكاسل يونايتد ضد برنتفورد (1400)

* لعب كل من نيوكاسل وبرنتفورد مرتين فقط في الدوري الإنجليزي.

* كانت آخر مرة التقى فيها الفريقان في فبراير شباط عندما فاز نيوكاسل 2-صفر في ملعب برنتفورد.

* لم يخسر نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات، بينما لم ينتصر برنتفورد في آخر مباراتين.

برايتون ضد توتنهام هوتسبر (1630)

* فاز توتنهام في ست من مبارياته العشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون وخسر في ثلاث وتعادل مرة واحدة.

* فاز برايتون 1-صفر على ملعب توتنهام في آخر مباراة بالدوري في أبريل نيسان.

* يحتل توتنهام وبرايتون المركزين الثالث والرابع في الدوري على التوالي ويفصل بينهما ثلاث نقاط.

*الأحد 9 أكتوبر

كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد (1300)

* تغلب ليدز على بالاس خمس مرات في الدوري الإنجليزي وخسر ثلاث مرات بينما تعادلا مرتين.

- تعادل الفريقان بدون أهداف في آخر لقاء بينهما في الدوري في أبريل ضد نيسان.

* لم يفز ليدز في آخر أربع مباريات بالدوري، بينما فاز بالاس مرة واحدة فقط هذا الموسم.

وست هام يونايتد ضد فولهام (1300)

* فاز وست هام في 14 من 24 مباراة بالدوري الممتاز ضد فولهام وخسر 4 مرات وتعادلا في ست مرات.

* سيكون هذا أول لقاء في الدوري بين الفريقين منذ فبراير شباط 2021 عندما تعادلا بدون أهداف.

* يتقدم فولهام ثمانية مراكز على وست هام في الترتيب ويحتل المركز السابع.

أرسنال ضد ليفربول (1530)

* من 60 مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، انتصر ليفربول 25 مرة وأرسنال في 16 وانتهت 19 مباراة بالتعادل.

* فاز ليفربول 2-صفر على ملعب الإمارات عندما واجه أرسنال آخر مرة في الدوري في مارس .

* فاز أرسنال على ليفربول آخر مرة في يوليو تموز 2020 عندما انتصر 2-1 على أرضه.

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد (1800)

* انتصر يونايتد في 37 من 60 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون وخسر عشر مرات بينما تعادلا في 13 مرة.

* فاز إيفرتون 1-صفر عندما واجه مانشستر يونايتد آخر مرة في الدوري في أبريل ضد نيسان.

* فاز يونايتد على إيفرتون آخر مرة في الدوري في نوفمبر تشرين الثاني 2020 عندما انتصر 3-1 على ملعب جوديسون بارك.

*الاثنين 10 أكتوبر

نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا (1900)

* سيلتقي الفريقان في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 1999 عندما فاز فيلا 2-صفر على أرضه.

- فاز فورست متذيل الترتيب مرة واحدة فقط هذا الموسم وخسر ست مباريات وتعادل في الباقي.

* تغلب فورست على فيلا مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي وخسر خمس مرات وتعادلا في أربع مرات.

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