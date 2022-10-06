بوتر: جيمس يمكنه أن يصبح أسطورة في تشيلسي

المصدر: رويترز

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أصبح جراهام بوتر مدرب تشيلسي الجديد أحدث من أشاد بريس جيمس بعد أن توج اللاعب أداءه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ميلان بتسجيله هدفا رائعا في الفوز 3-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية.

وكان جيمس رائعا دفاعيا عندما أوقف التهديد المبكر لرافائيل لياو ثم وجد نفسه يتقدم في المساحات ليشكل خطرا دائما لأصحاب الأرض.

وأرسل تمريرة عرضية سجل منها الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني، ثم أطلق تسديدة قوية في سقف المرمى بعدما توغل في منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليحرز الهدف الثالث للنادي اللندني.

وقال بوتر عن اللاعب، الذي لمس الكرة 99 مرة في صدارة إحصاءات المباراة: "إنه لاعب رائع وشاب، ويتطور طوال الوقت وسيصبح أفضل وأفضل". "لقد استمتعت حقا بالعمل معه. إنه رائع ومهمتي هي محاولة مساعدته للوصول إلى أفضل إمكاناته. نحن نحبه، إنه مهم جدا بالنسبة لنا. يمكن أن يكون أسطورة في تشيلسي، ولكن من أجل أن يحدث ذلك يجب أن يكون جزءا من فريق ناجح".

وأضاف بوتر أن فريقه قدم أداء جيدا للغاية بشكل عام. وقال "بصرف النظر عن نهاية الشوط الأول، لم يكن لديهم الكثير من الفرص وهذا يوضح الكثير عن كيفية دافعنا كوحدة واحدة". "لقد كان اللاعبون منفتحين حقا ومسؤولين ورائعين في العمل معهم. كانوا يعرفون أن مستواهم قد انخفض قليلا وهذا أمر رائع من وجهة نظر المدرب".

بعد حصد نقطة واحدة من أول مباراتين، أعاد فوز تشيلسي الليلة الماضية الفريق للطريق الصحيح، وسيحتاج إلى دعم ذلك في مباراة الإياب في إيطاليا الأسبوع المقبل.

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