دوري الأبطال يبتسم لمانشستر سيتي بخماسية في مرمى كوبنهاجن

المصدر: د ب أ

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عزز مانشستر سيتي الإنجليزي صدارته للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5 / صفر على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي شهدت تحقيق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا كبيرا خارج أرضه على إشبيلية الإسباني 4 / 1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما يحتل إشبيلية وكوبنهاجن المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكلاهما، مع تفوق الفريق الإسباني في فارق الأهداف.

وتقدم النرويجي إرلينج هالاند لسيتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 39 سجل دافيت خوتشولافا لاعب كوبنهاجن الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه لصالح سيتي، فيما أضاف رياض محرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 55، وتكفل جوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 76.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة.

وسجل رافائيل جويريرو الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جود بلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 41، وسجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 51 سجل يوسف النصيري هدف إشبيلية الوحيد، فيما جاء الهدف الرابع لدورتموند بتوقيع جوليان براندت في الدقيقة 75.

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