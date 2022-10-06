تشيلسي يصعق ميلان بثلاثية ويعزز آماله في التأهل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت أهداف ويسلي فوفانا وبيير إيمريك أوباميانج وريس جيمس تشيلسي فوزا كبيرا 3-صفر على ضيفه ميلان اليوم الأربعاء، مما عزز فرصه في التأهل من المجموعة الخامسة بعد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وسجل المدافع فوفانا الهدف الأول بعد بداية متوترة لأصحاب الأرض عندما أطلق تسديدة من زاوية ضيقة في مرمى الحارس شيبريان تاتاروسانو في الدقيقة 24 بعد تدافع نحو المرمى إثر ركلة ركنية.

واستغل أوباميانج دفاع ميلان الهش عندما سدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 56 بعد أن تلقى تمريرة عرضية مقتنة من جيمس.

وبعد ست دقائق، نجح الجناح الإنجليزي المفعم بالحيوية في هز الشباك بنفسه، وسيطر على تمريرة من رحيم سترلينج وأرسل تسديدة هائلة بقدمه اليمنى إلى سقف المرمى لإسعاد المدرب جراهام بوتر الذي قاد الفريق للمباراة الثانية فقط في دوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز