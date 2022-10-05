أسامواه يعلن اعتزاله كرة القدم ويكشف عن عمله الجديد

المصدر: د ب أ

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أعلن الغاني كوادو أسامواه، مدافع يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين السابق، اعتزاله اللعب في سن 33 عاما.

كان فريق كالياري الإيطالي آخر الأندية التي دافع أسامواه عن ألوانها، بعدما لعب في صفوفه موسم 2020 / 2021، لينهي بعدها مسيرته الحافلة داخل المستطيل الأخضر التي شهدت خوضه 74 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ومشاركته في نسختين من كأس العالم.

وأكد أسامواه على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاء أحد فصوله في مشواره الرياضي، مشيرا إلى أنه سيصبح الآن وكيلا للاعبين.

بدأ أسامواه مشواره الاحترافي في فريق أودينيزي الإيطالي، وخاض 279 مباراة في الدوري الإيطالي - وهو أكبر عدد من المباريات للاعب أفريقي في تاريخ البطولة.

وانضم أسامواه إلى يوفنتوس قادما من أودينيزي في يوليو 2012 وفاز بـ13 لقبا على مدار ستة مواسم مع عملاق مدينة تورينو قبل أن يقضي عامين مع إنتر.

وتسببت الإصابات المتلاحقة في عدم ظهور أسامواه كثيرا مع كالياري، حيث يرجع ظهوره الأخير مع الفريق إلى مايو عام 2021، في مواجهة أمام ميلان انتهت بالتعادل السلبي.

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