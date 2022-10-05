سداسية نابولي تُنزل بأياكس هزيمة تاريخية بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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سجل جياكومو راسبادوري هدفين ليقود نابولي لتعديل تأخره إلى انتصار كبير 6-1 على مضيفه أياكس أمستردام الذي طرد منه لاعب في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأضاف القائد جيوفاني دي لورينزو وبيوتر زيلينسكي وكفيشا كفاراتسخيليا والبديل جيوفاني سيميوني الأهداف الأخرى لمتصدر الدوري الإيطالي، بعد أن منح محمد قدوس التقدم لأصحاب الأرض في الدقائق العشر الأولى.

ويمتلك نابولي، الذي كان من الممكن أن يسجل المزيد من الأهداف في ظل هيمنته، العلامة الكاملة في منتصف الطريق لمباريات المجموعة الأولى، تاركا أياكس برصيد ثلاث نقاط من أول ثلاث مباريات ليواجه خطرا داهما بغيابه عن مراحل خروج المغلوب العام المقبل بعد أكبر هزيمة يتلقاها على صعيد كرة القدم الأوروبية.

وحذر ألفريد شرودر مدرب أياكس عشية المباراة من التهديد الهجومي الذي يمثله نابولي. لكن حتى ذلك الوقت، لم يكن يتوقع أن يتراجع فريقه بهذا الشكل أمام منافسه.

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