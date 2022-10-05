بروج يصعق أتليتيكو ويحافظ على بدايته المثالية في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

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أحرز المهاجمان كمال سواه وفيران خوتجالا هدفين ليفوز كلوب بروج 2-صفر على ضيفه أتليتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، ويحافظ على بدايته المثالية في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 36 عندما أرسل خوتجالا تمريرة عرضية منخفضة حولها سواه داخل المرمى محرزا هدفه الثاني في ثلاث مباريات.

وعزز الإسباني خوتجالا من تفوق بروج في الدقيقة 62 بعد تمريرة من الجناح تاجون بوكانن.

وأهدر أتليتيكو فرصة العودة في المباراة عندما سدد أنطوان جريزمان ركلة جزاء في العارضة في الدقيقة 77، وبعد ذلك هز المهاجم الفرنسي الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويتصدر بروج، الذي لم تهتز شباكه في ثلاث مباريات حتى الآن، المجموعة بتسع نقاط متفوقا بست نقاط على كل من أتليتيكو وباير ليفركوزن وبورتو.

وانتصر بورتو 2-صفر على ليفركوزن في البرتغال.

ويحل بروج ضيفا على أتليتيكو الأسبوع المقبل في مدريد.

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