أفاعي الإنتر تلدغ البرسا بهدف نظيف في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي "أفاعي الإنتر" على ضيفه برشلونة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاكان تشالهان أوغلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل للشوط الأول.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ، الذي فاز على فيكتوريا بلزن 5 / صفر في وقت سابق من اليوم.

وتوقف رصيد برشلونة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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