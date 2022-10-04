تحقيق يكشف عن انتهاكات "منهجية" في كرة القدم النسائية الأمريكية

المصدر: د ب أ

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كشف تقرير استقصائي بتكليف من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وصدر أمس الاثنين أن لاعبات تعرضن للتحرش الجنسي من مدربيهن.

وفصّل التقرير المؤلف من أكثر من 150 صفحة العديد من الأمثلة على الاقتراب غير اللائق والإساءة العاطفية والجسدية من قبل المدربين.

ووصفت اللجنة المستقلة، التي أجرت التحقيق، الإساءة وسوء السلوك بأنها "منهجية" ومتجذّرة بعمق في كرة القدم النسائية الأمريكية.

ووجد التقرير أيضا أن الجناة غالبا ما يفلتون من العقاب وكان باستطاعتهم الانتقال إلى فرق جديدة بعد الانتهاكات.

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