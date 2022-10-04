مفاجأة.. أوكرانيا تريد تنظيم مونديال 2030

المصدر: رويترز

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قالت صحيفة "التايمز" الإنجليزية أمس الاثنين إن أوكرانيا ستنضم إلى إسبانيا والبرتغال في طلب التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030.

وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا ستستضيف مجموعة واحدة، وهي الخطة التي أقرها فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بالإضافة إلى الحكومتين الإسبانية والبرتغالية.

وأوضحت التايمز أن الشراكة سيتم الإعلان عنها بواسطة رئيسي الاتحادين الإسباني والبرتغالي في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غدا الأربعاء.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الدولي (الفيفا) أو اليويفا.

وتنطلق كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر في قطر، بينما تستضيف أمريكا وكندا والمكسيك النسخة المقبلة في 2026.

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