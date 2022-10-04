ليستر سيتي يقسو على نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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سجل ليستر سيتي انتصاره الأول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واكتسح ضيفه نوتينجهام فورست 4 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة التاسعة.

وتقمص جيمس ماديسون دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثالث لليستر سيتي في الدقيقتين 25 و35.

وتكفل هارفي بارنيس وباتسون داكا بتسجيل الهدفين الثاني والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 27 و73.

واستعاد ليستر إتزانه بعد خسارتيه المؤلمتين في أخر جولتين، حيث سقط أمام مضيفه برايتون 2 /5 ثم خسر على ملعب توتنهام 2 /6.

وحقق ليستر سيتي أول انتصار له بعد مسيرة مخيبة شهدت خسارته ست مرات وتعادله مرة وحيدة.

كما تعرض نوتينجهام للخسارة السادسة مقابل تعادل وحيد وانتصار وحيد.

وتراجع نوتينجهام للمركز الأخير برصيد أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز قبل الأخير.





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