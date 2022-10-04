تشافي: برشلونة لن يكون في مهمة "ثأر" أمام إنتر ميلان

المصدر: د ب أ

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أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن فريقه لن يكون في مهمة "ثأر" حينما يواجه مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة "في غاية الأهمية" غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي لاعبا في صفوف برشلونة حينما خسر الفريق أمام إنتر ميلان في المربع الذهبي لنسخة 2010 من دوري الأبطال.

وخسر برشلونة 1 /3 في مباراة الذهاب وفاز 1 /صفر إيابا أمام إنتر ميلان، الذي توج بلقب هذه النسخة من البطولة القارية تحت قيادة مدربه البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

وحصد برشلونة وإنتر ميلان ثلاث نقاط من أول مباراتين لهما بدوري الأبطال، إذ خسر النادي الكاتالوني على ملعب بايرن ميونخ الألماني صفر/ 2 بعد فوزه في الجولة الأولى أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 5 /1 كما خسر إنتر أمام النادي البافاري بهدفين دون رد في الجولة الأولى ثم فاز 2 /صفر على فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية.

وقال تشافي "ليس لدي شعور بالرغبة في الثأر، آتي إلى هنا هذه المرة كمدرب، أتذكر أننا سافرنا بالحافلة إلى ميلانو بسبب البركان، لكنه كان فريقا رائعا".

وأضاف "كانت الأمور صعبة علينا في مباراة الذهاب حيث خسرنا هناك، كانت مباراة مثيرة للجدل ، هكذا سارت الأمور، لكنها ذكرى مؤلمة لنا، لسوء الحظ".

ورفض تشافي الحديث عن تراجع مستوى إنتر ميلان، وقال "الأمر ليس مؤثرا، إنه إنتر، فريق قوي للغاية، لديهم نظام مختلف لأي شيء".

وأشار "يلعبون بمهاجمين، وهو ليس بالشيء الذي تراه كثيرا في إسبانيا، إنه خصم قوي، بديناميكية جيدة، ولكن عليه أن يظهر ذلك".



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