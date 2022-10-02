سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوز صعب على نيس

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الصعب على ضيفه نيس 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع باريس رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقها مارسيليا، فيما تجمد رصيد نيس عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم باريس عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك جايتان لابورد التعادل لنيس في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 83 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز