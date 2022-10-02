ميلان يهزم إمبولي بثلاثية في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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تغلب ميلان على مضيفه إمبولي 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إمبولي عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم ميلان عن طريق أنتي ريبيتش في الدقيقة 79، قبل أن يدرك نديم بايرامي التعادل لإمبولي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد دقيقتين من التعادل، سجل فودي بالو توري الهدف الثاني لميلان، قبل أن يختتم رفائيل لياو ثلاثية فريقه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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