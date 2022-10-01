الجزائر تصطدم بليبيا والمغرب في مواجهة السودان وغانا ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين

المصدر: د ب أ

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أسفرت قرعة النسخة السابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، المقررة في الجزائر بين 13 يناير والرابع من فبراير عام 2023، والتي سحبت مساء اليوم السبت بـ"أوبرا" الجزائر، عن مجموعات نارية.

ووزعت المنتخبات الـ18 المتأهلة على خمس مجموعات، حيث أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الجزائري المستضيف للبطولة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا حامل لقب دورة 2014، وإثيوبيا وموزمبيق.

وسيلعب المنتخب المغربي حامل اللقب في النسختين الماضيتين في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السودان ومدغشقر وغانا.

أما المجموعة الثانية فضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال، في حين أوقعت القرعة منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة إلى جنب مالي وأنغولا، ويلعب المنتخب الكاميروني في المجموعة الخامسة رفقة الكنغو والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني عن المجموعات الثلاث الأولى، والأول عن المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.

وتقام مباريات البطولة بمدن الجزائر العاصمة ( المجموعة الأولى)، وعنابة ( المجموعة الثانية)، وقسنطينة (

المجموعة الثالثة)، ووهران ( المجموعتين الرابعة والخامسة).

نتائج القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: الجزائر، وليبيا وإثيوبيا، وموزمبيق

المجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال

المجموعة الثالثة: المغرب، والسودان، ومدغشقر وغانا

المجموعة الرابعة: مالي وأنجولا، وموريتانيا

المجموعة الخامسة: الكاميرون والكونغو، والنيجر





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