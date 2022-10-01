بايرن ميونخ يعلن إصابة كيميتش ومولر بكورونا

المصدر: د ب أ

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تعرض ثنائي بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش وتوماس مولر، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أسبوع من المواجهة الكبرى أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال بايرن اليوم السبت، إن كيميتش ومولر، جاءت عينتهما إيجابية في وقت سابق من اليوم، فيما لعب الثنائي مباراة الفريق أمس الجمعة، والتي انتهت بالفوز على باير ليفركوزن 4 / صفر.

وذكر بايرن ميونخ في بيان له: "كلا اللاعبين لم يظهر عليهما أي أعراض، إنهما يعملان بجد ويخضعان للعزل المنزلي".

ومن المتوقع أن يغيب الثنائي عن مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا، منتصف الاسبوع، كما تحوم الشكوك بقوة حول مشاركتهما أمام دورتموند يوم السبت الأسبوع المقبل.

كما سبق وأن تعرض حارس المرمى مانويل نوير، ولاعب الوسط ليون جوريتسكا، للإصابة بكورونا ليتسبب ذلك في غيابهما عن مباراتي ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، لكن كلاهما عاد للعب أمام ليفركوزن.



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