ليفربول يهدر المزيد من النقاط بالتعادل مع برايتون

المصدر: رويترز

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أهدر ليفربول المزيد من النقاط وتعادل 3-3 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون ليبتعد بشكل أكبر عن الصراع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل لياندرو تروسارد أهداف برايتون الثلاثة، حيث منح فريقه التقدم 2-صفر بعد مرور 18 دقيقة.

ورغم أن روبرتو فيرمينو سجل هدفين بعد الاستراحة، ثم أضاف آدم ويبستر هدفا بطريق الخطأ في مرماه، أدرك تروسارد التعادل قرب النهاية في أول مباراة لمدربه الجديد روبرتو دي تسيربي.

وأصبح رصيد ليفربول عشر نقاط من سبع مباريات وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.

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