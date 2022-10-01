المغرب يعتزم الترشح لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم المغرب ترشحه لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2025 بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) سحب تنظيمها من غينيا لعدم جاهزيتها رغم مجهودات الحكومة لاستضافة البطولة.

وأعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف قرار سحب تنظيم نسخة 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها على الصعيد اللوجيستي في ظل ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا وما يتطلبه ذلك من إنشاء استادات وملاعب تدريب وفنادق وطرق وبنية أساسية.

وأبلغ محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي للعبة رويترز أن المغرب يعتزم الترشح لاستضافة نسخة 2025.

ونظم المغرب نسخة واحدة من نهائيات البطولة عام 1988 وحل في المركز الرابع بينما توجت الكاميرون باللقب.

وكان من المقرر أن يستضيف المغرب نسخة عام 2015 لكنه طلب تأجيلها في ظل تفشي فيروس إيبولا بغرب القارة.

لكن الاتحاد الافريقي رفض طلبه آنذاك وعاقب الاتحاد المحلي بالاستبعاد من نسختين ونقل البطولة حينها إلى غينيا الإستوائية بينما ربح المغرب قضيته ضد الكاف باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية.

وتقام النسخة المقبلة في ساحل العاج، وقد تأجلت من 2023 إلى 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز