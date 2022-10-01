بايرن ميونخ يستعيد توازنه برباعية في مرمى ليفركوزن

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد فريق بايرن ميونخ توازنه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ ليروي ساني وجمال موسيالا وساديو ماني وتوماس مولر في الدقائق الثالثة و17 و39 و84.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد باير ليفركوزن عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وهذا هو الانتصار الأول لبايرن ميونخ بعد التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في واحدة، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم.

في المقابل أصبحت هذه هي الخسارة الأولى لباير ليفركوزن بعد التعادل في آخر مباراتين وهي الخسارة الخامسة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز