حادث مأساوي..انهيار سقف استاد في تشيلي على المشجعين (فيديو)

المصدر: رويترز

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تسود مخاوف من إصابة العديد من المشجعين بعد انهيار جزء من استاد مونومنتال في سانتياجو اليوم الجمعة خلال بداية حصة تدريبية نظمها فريق كولو كولو التشيلي.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات المشجعين في المدرج قبل انهيار‭ ‬سقف بسبب الحمل الزائد.

وذكرت صحيفة لاتيرثيرا التشيلية أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا بعد "تجمع عدد كبير من المشجعين بشكل غير ملائم في المكان ما تسبب في انهياره".

والمران المفتوح لكولو كولو عادة للفريق داخل ملعبه قبل المباريات المهمة، إذ يستعد لمواجهة أونيبرسيداد كاتوليكا في قمة محلية يوم الأحد.

وتوقفت مباراة بالكأس المحلية بين كاتوليكا وأونيبرسيداد دي تشيلي يوم الأربعاء بعد إصابة حارس مرمى بألعاب نارية. ِ

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