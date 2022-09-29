صناديق استثمار تريد الاستحواذ على الحقوق الإعلامية للدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس الأربعاء إن أباكس بارتنرز وثري هيلز كابيتال بارتنرز ومجموعة كارلايل وسيرشلايت كابيتال تواصلت مع رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لإبداء اهتمامها بالاستثمار في الحقوق الإعلامية للمسابقة.

وجاءت المفاتحة من قبل الصناديق الخاصة الأربعة بعدما أخفقت الرابطة العام الماضي في التوصل لاتفاق بشأن الحقوق الإعلامية بقيمة 1.7 مليار يورو (1.7 مليار دولار) مع مجموعة من الصناديق بقيادة سي.في.سي كابيتال بارتنرز بسبب معارضة بعض أنديتها بينها يوفنتوس ولاتسيو.

ورفضت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي وأباكس وكارلايل التعليق. بينما لم ترد ثري هيلز وسيرشلايت على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها لأن المحادثات سرية، إن ممثلين عن أباكس وكارلايل وثري هيلز التقوا بمسؤولي الرابطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال أحد المصادر إن الصناديق الثلاثة، التي تعمل مع شركة تسوبيني الإيطالية للمحاماة، قد تتقدم بعرض مبدئي مشترك في الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إن ممثلين عن سيرشلايت عقدوا اجتماعا منفصلا مع مسؤولي الرابطة، مشيرة إلى أن الصندوق يدرس إبداء اهتمامه بشكل رسمي.

وأضافت المصادر أن اهتمام الصناديق الخاصة نوقش لفترة وجيزة في اجتماع مغلق عقده 20 ناديا بالدوري الإيطالي في ميلانو الليلة الماضية.

وتابعت أن دوري الدرجة الأولى سيشارك مع الأندية أي اقتراح من مستثمري الأسهم الخاصة.

وقال مصدران إن الأندية استأنفت أيضا المناقشات حول كيفية إنشاء وحدة منفصلة لوسائل الإعلام والبث مما قد يمهد الطريق لمثل هذه الشراكات.

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