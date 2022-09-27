رئيس اتحاد الكرة الألماني: قد نضطر لغلق مقرات رياضية بسبب أزمة الطاقة

المصدر: د ب أ

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حذر بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم من احتمال إغلاق مقرات رياضية بسبب أزمة الطاقة في بلاده.

وقال نويندورف اليوم الثلاثاء خلال فعالية جرت في دوسلدورف "العديد من الأندية تشعر بالقلق في الوقت الراهن بشأن استمرار العمليات الخاصة بإقامة المباريات".

وأضاف "خاصة في القطاع غير الاحترافي، فإن الكثير من الملاعب يتم إدارتها من قبل السلطات المحلية، وعندما يتعلق الأمر بتوفير الطاقة، للأسف فإن أول شيء سيفكر فيه الكثيرون هو غلق ملاعب كرة القدم وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية".

وأكد "لهذا أعتقد أننا نتجه إلى وضعية خلال الشتاء تحتم علينا أن نتوخى الحذر حتى لا نستسلم للشائعات".

وختم بالقول "بدلا من ذلك علينا أن نحلل بعقلانية وأن نواصل المحاولة لمنع الناس من الوقوع في حبائل نظريات المؤامرة، والتي تؤذينا كمجتمع ككل وتضر كرة القدم في نهاية المطاف".



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