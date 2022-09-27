قلق في ألمانيا قبل المونديال بعد التعادل مع إنجلترا

المصدر: د ب أ

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يتوجه المنتخب الألماني إلى منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في قطر، وسط شكوك كبيرة حول قدرة الفريق على تحقيق انجازات في المونديال، بعد التعادل المثير 3/3 أمام المنتخب الإنجليزي، ولكن يظل الفريق رافضا لنغمة التشاؤم.

وقال هانسي فليك المدير الفني للمنتخب :" اليوم كان اختبارا جيدا لنا. يمكننا أن ننظر لبعض الإيجابيات من المباراة، ولكن هناك أيضا بعض السلبيات التي يجب معالجتها".

وأضاف إلكاي جويندوجان لاعب وسط المنتخب الألماني بتحد :"الوصول لنهائي كأس العالم أمر واقعي، ولكن لابد بالطبع أن تسير أمور كثيرة بشكل صحيح، ولكني لا أعتقد أن هناك منتخب بعينه يتفوق على البقية بشكل كبير".

ووضع جويندوجان وكاي هافيرتز المنتخب الألماني في المقدمة بهدفين نظيفين عند الدقيقة 67 ولكن منتخب الماكينات انهار بشكل غير متوقع واستطاع المنتخب الإنجليزي قلب النتيجة إلى 3 / 2 خلال 12 دقيقة بأهداف سجلها لوك شاو وماسون مونت وهاري كين - وذلك قبل أن يسجل كاي هافيرتز هدف التعادل في الدقيقة 87.

وستترك مباراة دوري أمم أوروبا المثيرة فليك واللاعبين ولديهم الكثير من العمل، وذلك إذا أراد المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، أن يعود للقمة في بطولة كأس العالم التي يبدأها المنتخب الألماني يوم 23 نوفمبر بمواجهة المنتخب الياباني، في مجموعة يوجد بها أيضا منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.

وحقق المنتخب الألماني فوزا وحيدا فقط في آخر سبع مباريات، وذكرت مجلة "كيكر" اليوم الثلاثاء إن "الأداء الفوضوي الذي ظهر في المباراة التي انتهت بالتعادل 3 /3 يثير الشكوك" حول قدرة الفريق في الذهاب بعيدا في البطولة التي تقام بقطر- وذلك بعد أربع سنوات من خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم بروسيا، علما بأنه كان يشارك في البطولة وهو حامل لقب نسخة 2014.

وتساءلت مجلة كيكر :"كيف سينجو المنتخب الألماني في قطر أمام فرق في أفضل مستوياتها مثل البرازيل أو الأرجنتين؟"

وذكرت أيضا أن جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، وهافيرتز، لاعب تشيلسي، قدما عرضا جيدا، ولكن كانت هذه " ملاحظات جانبية بالنظر إلى الإدراك الأساسي أن المنتخب الألماني مازال بعيدا بشكل مقلق عن الأداء الذي يطمح له، مع تبقي سبعة أسابيع فقط على انطلاق كأس العالم".

وذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" أن "مشكلة المنتخب الألماني التي كانت تتمثل في الهجوم فجأة أصبحت مشكلة دفاعية" وذلك بعدما كشف المنتخب الإنجليزي الفراغات في الدفاع في ظل غياب المدافع الأساسي أنطونيو روديجر وذلك خلال الـ12 دقيقة التي سجل فيها المنتخب الإنجليزي أهداف، وفي أوقات أخرى من المباراة.

وأكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أن "الغضب يسود" في الوقت الذي يعود فيه اللاعبون لأنديتهم حيث يواجه معظمهم جدول مباريات شاق مكون من 13 مباراة محلية وأوروبية خلال الأسابيع الستة المقبلة قبل تجمع اللاعبين يوم 14 نوفمبر المقبل، لخوض معسكر تدريبي قصير في عمان قبل السفر إلى قطر بعدها بأربعة أيام لخوض غمار المونديال.

أحد الآمال الكبرى لفليك هي أن يستعيد لاعبو بايرن ميونخ مستواهم، وذلك بعد أن فشل بطل الدوري الألماني في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات، وهو ما أثر على أداء اللاعبين الدوليين مع المنتخب الألماني.

وقارن توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، المنتخب الألماني بريال مدريد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وكان غير مرشح لنيل اللقب، مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال مولر :" ربما يكون ريال مدريد مثالا يحتذى به. لم يكن كل شيء رائع، ولكنهم كانوا واثقين في أنفسهم وحافظوا على إيمانهم بأنفسهم".



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