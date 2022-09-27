دوري أمم أوروبا.. إيطاليا تهزم المجر وتتأهل وتعادل مثير بين إنجلترا وألمانيا

المصدر: د ب أ

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خطف المنتخب الإيطالي بطاقة العبور للدور قبل النهائي من دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه المجري 2 / صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول من المسابقة.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن المنتخب المجري صاحب المركز الثاني.

وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة 27، قبل أن يضيف فيدريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، خطف المنتخب الألماني تعادلا مثيرا من أرض مضيفه الإنجليزي 3 /3.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 71 سجل لوك شاو هدف تقليص الفارق للمنتخب الإنجليزي، قبل أن يدرك زميله ماسون ماونت التعادل في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 83 سجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كاي هافيرتز التعادل مجددا للمنتخب الألماني في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير، وهو الذي تأكد هبوطه للمستوى الثاني من المسابقة في الجولة الماضية عقب خسارته من إيطاليا صفر /1.

وعلى ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، دخل المنتخب الإيطالي المباراة ضاغطا بقوة ، ومحاولا تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس.

على الجانب الأخر ساد الحذر أسلوب المنتخب المجري، الذي كان يبني الهجمة ببطء، منتظرا تقدم الفريق الإيطالي لاستغلال المساحات.

وفي الدقيقة 27 استغل جياكومو راسبادوري مهاجم المنتخب الإيطالي خطأ في التمرير بين مدافع المجر وحارس المرمى بيتر جولاتشي ليخطف الكرة ويضعها في الشباك مسجلا الهدف الأول للمنتخب الإيطالي.

وبعد الهدف اندفع المنتخب المجري محاولا تسجيل هدف التعادل، مما ترك مساحات في عمق دفاعه، وهو ما استغله المنتخب الإيطالي في شن هجمات مرتدة، لكنها لم تسفر عن جديد في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم إيطاليا 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب المجري محاولاته من أجل إدراك التعادل، لكن الفريق الإيطالي كان حذرا ونجح في إبطال خطورة الهجمات المجرية.

وفي الدقيقة 52 سجل فيدريكو ديماركو الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي، بعد أن استغل تمريرة عرضية من بريان كريستانتي من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وفتح المنتخب المجري خطوطه وهاجم بكل قوة من أجل تسجيل ولو هدف واحد يعيده إلى المباراة، إلا أن خبرة المنتخب الإيطالي ولاعبيه لعبت دورا في عدم حدوث ذلك.

وتألق الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وتصدى للعديد من المحاولات المجرية طوال الشوط الثاني، حارما بذلك الفريق المضيف من هز شباكه.

ونجح المنتخب الإيطالي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة، مع منتخبات هولندا وكرواتيا والبرتغال.

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