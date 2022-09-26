هولندا تفوز بصدارة مجموعتها في دوري الأمم على حساب بلجيكا

المصدر: رويترز

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أحرز القائد فيرجيل فان دايك هدفا في الشوط الثاني ليمنح هولندا الفوز 1-صفر على بلجيكا والحفاظ على صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم والتأهل إلى نهائيات المسابقة اليوم الأحد.

وهز فان دايك الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 73 في أمستردام ليضمن لهولندا تصدر المجموعة الرابعة للمستوى الأول.

وأصبح رصيد هولندا 16 نقطة وبفارق ست نقاط عن بلجيكا التي كانت تحتاج إلى الانتصار بفارق ثلاثة أهداف لانتزاع القمة.

ولم تكن الفرصة متاحة لتسجيل عدد كبير من الأهداف في ظل الانضباط الخططي من المنتخبين الكبيرين.

وضغطت هولندا بشكل مبكر لإفساد هجمات بلجيكا التي اعتمدت على خمسة لاعبين في الخط الخلفي ما منع أصحاب الأرض من صناعة الفرص.

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