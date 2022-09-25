منتخب لاتفيا يصعد للمستوى الثالث بدوري أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

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صعد منتخب لاتفيا إلى المستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه منتخب أندورا 1/1 اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الأولى بالمستوى الرابع، والتي شهدت فوز مولدوفا على ليختنشتاين 2 / صفر.

وتقدم منتخب لاتفيا بهدف سجله فلاديسلافس جوتكوفسكيس في الدقيقة 50 وتعادل منتخب أندورا عن طريق ألبيرت روساس في الدقيقة 88.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب مولدوفا على ليختنشتاين بهدفين نظيفين سجلهما فيكتور ستينا في الدقيقتين الثانية والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبتلك النتائج، تصدر منتخب لاتفيا المجموعة برصيد 13 نقطة، وصعد للمستوى الثالث، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب مولودوفا الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة أيضا.

وكان منتخب لاتفيا فاز على أندورا 3 / صفر ذهابا وخسر 1 / 2 إيابا ليحتل صدارة المجموعة فائزا بمجموع المباراتين 4 / 2.

في المقابل، احتل منتخب أندورا المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، فيما ظل منتخب ليختنشتاين بلا رصيد في قاع الترتيب.

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