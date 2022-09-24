هدف خرافي "للبرغوث"..مارتينيز وميسي يقودان الأرجنتين للفوز على هندوراس بثلاثية

المصدر: د ب أ

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تغلب المنتخب الأرجنتيني على منتخب هندوراس 3 / صفر في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح اليوم على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأمريكية.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 16 ،ثم أضاف النجم ميسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و69 .

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الأرجنتيني لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر، والتي يتنافس فيها الفريق ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

وتألق ميسي منذ بداية المباراة وقد أرسل تمريرة إلى بابو جوميز الذي هيأ الكرة لاوتارو مارتينيز ليفتتح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 16 .

وتعرض ميسي لتدخل عنيف في الدقيقة 39 من جانب ديبي فلوريس الذي حصل على إنذار، ووقعت مناوشات بين لاعبي الفريقين لكن الحكم سيطر على الوضع.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حصل المنتخب الأرجنتيني على ضربة جزاء إثر تعرض جيوفاني لو سيلسو لعرقلة من جانب مارسيلو سانتوس، وسدد ميسي ضربة الجزاء مسجلا منها الهدف الثاني للأرجنتين.

وواصل المنتخب الأرجنتيني تفوقه في الشوط الثاني وعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 69 وسجله ميسي بطريقة خرافية، حيث جاء الهدف من كرة ساقطة "لوب"، بعدما لمح الأسطورة الأرجتنية حارس الأخير متقدما عن مرماه.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني على سجله خاليا من الهزائم طوال 34 مباراة متتالية، وسيخوض مباراته الودية المقبلة أمام منتخب جامايكا مساء الثلاثاء المقبل.

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