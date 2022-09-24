مورينيو يتحوّل إلى مطرب راب مع سترومزي.. فيديو

المصدر: رويترز

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أطلق جوزيه مورينيو، مدرب روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، العديد من التصريحات، التي لا تنسى في مسيرته، لكنه ربما لم يعتقد أبدا أن تصريحاته ستتحول يوما ما إلى كلمات لمغني راب بريطاني.

وأصدر سترومزي أغنيته الجديدة الليلة الماضية، والتي تتضمن ما قاله المدرب البرتغالي في 2014 عندما خسر فريقه تشيلسي 1-صفر أمام أستون فيلا بعد طرد مورينيو واثنين من لاعبيه.

وسُمع مورينيو وهو يقول بعد قول ستورمزي "أفضل حقا ألا أتحدث، إذا تحدثت فسأكون في ورطة كبيرة"، بينما قال المطرب البريطاني "أفضل عدم الحديث كما لو أنني جوزيه".

وانضم المدرب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد إلى سترومزي في فيديو مصور تم إصداره مع الأغنية، حيث شوهد مغني الراب والمدرب البرتغالي يقومان بإيماءة مورينيو الصامتة بوضع إصبعهم على شفاههم.

وقال مورينيو على حسابه على تطبيق إنستغرام "كان من الممتع جدا القيام بهذا الفيديو الموسيقي الجديد لسترومزي. لقد قضيت وقتا رائعا ...".

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