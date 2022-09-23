كرواتيا تشعل الصراع على التأهل للأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب أ

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أشعل المنتخب الكرواتي صراع التأهل للأدوار النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الدنماركي 2 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن نظيره الدنماركي، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بالبطولة.

وافتتح بورنا سوسا التسجيل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 49، ثم أدرك كريستيان إريكسن التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 77، غير أن لوفرو ماير نجح في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 79.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق المنتخب الفرنسي فوزه الأول في البطولة، على حساب ضيفه النمساوي 2 / 1.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، وهو الذي كان قد فقد الأمل في التأهل من المجموعة في الجولة السابقة، فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وانتظر المنتخب الفرنسي حتى الدقيقة 56 ليسجل له كيليان مبابي الهدف الأول، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

يذكر أن كل مجموعة بالمستوى الأول، يتأهل منها المتصدر للأدوار النهائية، فيما يهبط الفريق صاحب المركز الرابع في كل مجموعة للمستوى الأقل.

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