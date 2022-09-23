ثنائية مبابي وجيرو تمنح فرنسا الفوز على النمسا في دوري الأمم

المصدر: رويترز

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حافظت فرنسا على آمالها في البقاء في الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما هز كيليان مبابي وأوليفييه جيرو الشباك في الفوز 2-صفر على ضيفتها النمسا اليوم الخميس.

افتتح مبابي التسجيل بهدف مذهل آخر قبل أن يحسم جيرو، الذي أظهر مرة أخرى للمدرب ديدييه ديشان أنه أكثر من مجرد خيار ثالث في الهجوم، الفوز لبطلة العالم بضربة رأس.

وصعدت فرنسا، التي ستسافر إلى الدنمرك يوم الأحد، للمركز الثالث في المجموعة الأولى بخمس نقاط من نفس العدد من المباريات.

لكن الانتصار كان له ثمن، حيث أصيب المدافع جول كوندي والحارس مايك ماينان، وربما ينضم هذا الثنائي إلى كريم بنزيمة وهوجو لوريس وبول بوجبا في قائمة الغيابات.

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