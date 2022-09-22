بوخوم الألماني يعين توماس ليتش مديرا فنيا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي بوخوم، الذي يعاني في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين توماس ليتش كمدير فني جديد للفريق.

وحل ليتش بدلا من توماس ريس والذي جرت إقالته الاسبوع الماضي بعد البداية السيئة للفريق وخسارته في ست مباريات، ليحتل بوخوم المركز الأخير في الترتيب، وكان ريس هو مدرب الفريق في آخر ثلاثة أعوام.

وانتقل المدرب الجديد إلى ألمانيا قادما من فيتيس أرنهيم الهولندي، والذي أنهى الدوري في المركزين الرابع والسادس في آخر موسمين.

وقال باتريك فابيان، مدير الرياضة ببوخوم: "توماس ليتش هو الحل الأكيد لمنصب المدير الفني، لديه الخبرة الضرورية في كرة القدم وقادر على تشكيل فريق بخطة واضحة وأسلوب لعب".

من جانبه قال ليتش في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أتطلع للتعرف على الفريق بسرعة وأن نستعد للمواجهات المقبلة معا كفريق".

وأضاف: "هدفنا الأكبر هو أن يواصل بوخوم التواجد في الدوري الألماني الموسم المقبل".

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