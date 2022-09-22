كازاخستان تهز شباك بيلاروس بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب أ

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تغلب منتخب كازاخستان على ضيفه بيلاروس 2 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بالمستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم منتخب كازاخستان في الدقيقة 29 عن طريق ميخايلي كوزلوف، قبل أن يدرك بافيل سافيتسكي التعادل لمنتخب بيلاروس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 79 سجل باكتيور زينوتيندوف الهدف الثاني لمنتخب كازاخستان.

ورفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند نقطتين في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطتين خلف أذربيجان في المركز الثالث، وأربع نقاط خلف سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني.

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