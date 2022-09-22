10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وإيليكت بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أكد مرتضى منصور, رئيس نادي الزمالك المصري، حصول ناديه على موافقة من الجهات المعنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراته المقبلة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي الزمالك مع إيليكت سبورت التشادي، يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

وقال مرتضي منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس " تلقينا موافقة رسمية بحضور 10 الأف متفرج للمباراة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بطل تشاد يوم الأحد المقبل بملعب القاهرة الدولي.

يذكر أن الفريق الأبيض فاز 2 / صفر في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، حيث سجل هدفيه كل من محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

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