قبل قمة أمم أوروبا غداً..مانشيني يعترف: إنجلترا مازالت أحد أفضل منتخبات العالم

المصدر: د ب أ

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شدد روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، أن منتخب إنجلترا يظل "أحد أفضل المنتخبات في العالم" رغم هزيمتيه الأخيرتين أمام منتخب المجر.

ويحل منتخب إنجلترا، الذي فقد كامل حظوظه التأهل للأدوار الإقصائية وتصدر المجموعة الثالثة بالقسم الأول في مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ضيفا على منتخب إيطاليا غدا الجمعة على ملعب (سان سيرو) بمدينة ميلانو، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة.

وقبل انطلاق الجولة الخامسة، تتربع المجر على الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها منتخب ألمانيا، فيما تحتل إيطاليا المركز الثالث بخمس نقاط، وتقبع إنجلترا في ذيل الترتيب بنقطتين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن مانشيني قوله ، اليوم الخميس،: "أعتقد أن إنجلترا هي واحدة من أفضل المنتخبات في العالم. إنه مكتظ بالمواهب، وخاصة المهاجمين".

وأوضح مانشيني "لديهم العديد من النجوم أبرزهم هاري كين، إنه لاعب استثنائي، لكن يمكن للاعبين الشباب من حوله أن يحدثوا فارقا. لذلك ستكون مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا".

وتعادل المنتخبان بدون أهداف على ملعب (مولينيو) بإنجلترا في يونيو الماضي، في أول لقاء بينهما منذ فوز إيطاليا بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بركلات الترجيح على إنجلترا في المباراة النهائية للمسابقة القارية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وعجز المنتخب الإنجليزي عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة، حيث سيهبط إلى القسم الثاني في البطولة، حال فشله في الفوز على إيطاليا.

وخسر المنتخب الإنجليزي مرتين أمام المجر، كانت الأولى بنتيجة صفر / 1 في العاصمة المجرية بودابست، فيما كان السقوط مروعا في اللقاء الآخر، الذي خسره صفر / 4 أمام الفريق ذاته في لندن.

لكن مانشيني، الذي سيبقى فريقه في المنافسة للصعود إلى المربع الذهبي في البطولة إذا تجنب الخسارة أمام فريق المدرب جاريث ساوثجيت، لا يولي اهتمامًا كبيرًا للنتائج الأخيرة.

وأكد مانشيني "المنتخب الإنجليزي رائع. لقد كان فريقًا مذهلا في يورو 2020 وكان فريقًا رائعًا من قبل".

وأوضح مدرب المنتخب الإيطالي "إنه فريق وطني مكتظ باللاعبين الموهوبين وأعتقد أنه يمكنهم التحسن أكثر، على الرغم من أنهم خسروا مباراتين أمام المجر".

وتابع "أعتقد أن اللاعبين الإنجليز في نهاية الموسم يكونون منهكين للغاية لأنهم يلعبون مباريات أكثر بكثير من المنتخبات الوطنية الأخرى".

من جانبه، يشعر ليوناردو بونوتشي، قائد منتخب إيطاليا، أن فريقه يمكنه استخدام زيارة إنجلترا إلى ميلان لتقييم نفسه في المباريات الدولية بعد فشل المنتخب الأزرق في التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.

وصرح بونوتشي: "ستكون مباراة مهمة للغاية لأنها ستخبرنا بمكاننا في هذه (الولادة الجديدة)، دعنا نقول ذلك".

وفسر بونوتشي استخدامه لهذا المصطلح، حيث قال "لأنه بعد الإخفاق في بلوغ كأس العالم، قام المدرب بتغيير العديد من اللاعبين، لذلك سنفهم غدًا أين نحن حقًا، وأين نحتاج إلى التحسين وما إذا كان هناك شيء يجب تطويره".

واستطرد قائلا "لكنني أعتقد أن هذه ستكون أفضل مباراة ممكنة للبدء من جديد وبناء شيء جديد ومهم للمستقبل".

وتحدث بونوتشي عن منتخب إنجلترا قائلا "إنه فريق رائع لذلك نحن بحاجة للانتباه إلى قدراتهم الفردية لأن لديهم على الصعيد الهجومي لاعبون موهوبون للغاية، يمكنهم تغيير المباراة في غمضة عين".

يشار إلى أن منتخب إيطاليا سيغيب عنه ساندرو تونالي، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، في مباراة الغد بداعي الإصابة، حسبما أكد مانشيني.

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