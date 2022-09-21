الإصابات تضرب منتخب الديوك..غياب أكثر من 12 لاعبا عن مواجهة النمسا

المصدر: رويترز

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قال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا إنه يأمل في أن يكون أغلب لاعبيه جاهزين بدنيا قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر في ظل تزايد عدد المصابين قبل مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

ويغيب أكثر من 12 لاعبا عن مواجهة النمسا المقررة في فرنسا غدا الخميس وكذلك مباراة المضيف الدنمرك يوم الأحد المقبل، قبل أقل من شهرين على بداية مشوار فرنسا للدفاع عن لقبها في نهائيات قطر.

ومن بين المصابين لاعب الوسط بول بوجبا، الذي تحوم شكوك كثيرة حول مشاركته بكأس العالم بعد خضوعه لجراحة بالركبة، وكذلك المهاجم كريم بنزيمة وقلب الدفاع بريسينيل كيمبيمبي وحارس المرمى هوجو لوريس والمدافع تيو هرنانديز.

وألقى ديشان باللوم مجددا على ضغط جدول المباريات.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "كرة القدم رياضة تشهد احتكاكا، قد ينتج عنه إصابات. على غرار لاعبين آخرين من جنسيات أخرى. تعاقب المباريات الصعبة بشدة يضع المزيد من الضغط على أجساد اللاعبين ويزيد من مخاطر الإصابات".

وتابع "بالطبع نحن متأثرون أكثر من المعتاد، ولكن عدد الإصابات على مدار السنوات القليلة الماضية في تزايد. يحدوني الأمل أن يتحسن الوضع كثيرا بالنسبة لكل اللاعبين في غضون شهرين".

وانتقد القائد البديل رافائيل فاران العدد الكبير من المباريات التي يخوضها اللاعبون.

وقال المدافع فاران "هذا ليس بالأمر المفاجئ، كنا نتحدث لأعوام عن ازدحام جدول المباريات، وعن إرهاق اللاعبين".

وتابع "كل مدربي الفرق الأوروبية الكبرى يتحدثون عن ذلك. هذا الموسم أكثر حدة من المعتاد لذا لسنا متفاجئين مع الأسف. لكن عليك أن تتأقلم". وتواجه فرنسا مهمة شاقة للبقاء في الدرجة الأولى بدوري الأمم إذ أنها تتذيل المجموعة الأولى بنقطتين من أربع مباريات.

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