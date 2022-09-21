بغياب نوير وجوريتسكا..ضربة موجعة للمنتخب الألماني قبل مواجهة المجر وإنجلترا

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة القائد مانويل نوير ولاعب الوسط ليون جوريتسكا بفيروس كورونا المستجد، وغيابهما عن المباراتين أمام المجر وإنجلترا بدوري الأمم الأوروبي.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن ثنائي بايرن ميونخ "تم عزلهما عن الفريق وسيغادران فندق الإقامة".

وذكر اتحاد الكرة الألماني في بيانه "نظرا لإيجابية نتيجة اختبار فيروس كورونا لواحد من الدائرة الخاصة لأحد اللاعبين، أخضع الجهاز الطبي المنتخب الوطني وجميع أعضاء الجهاز الفني لفحوص سريعة، وينبغي أن تأتي جميع نتائج فحوصات الفريق سلبية قبل السفر، الحالات التي من المؤكد أنها اختلطت باللاعبين سيتم إخضاعها للاختبار بشكل يومي".

وتجمع المنتخب الألماني منذ أمس الأول الاثنين استعدادا لملاقاة المجر بعد غد الجمعة وإنجلترا يوم الاثنين، في الاختبار الأكبر للماكينات قبل خوض منافسات مونديال قطر.

وكشف الاتحاد الألماني للعبة عن المزيد من الأخبار السيئة، بعدما غادر جوليان براندت، مهاجم بوروسيا دورتموند، معسكر الفريق بسبب الإنفلونزا، وجاءت عينته سلبية في اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا.

ورشح المدرب هانزي فليك، ماكسيمليان أرنولد لاعب وسط فولفسبورج، وأوليفير باومان، حارس مرمى هوفنهايم، كخيار ثالث في حراسة المرمى بعد مارك أندير تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة وكيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت.

وقال جوناس هوفمان لاعب المنتخب الألماني أن حالات الإصابة بفيروس كورونا "تدق ناقوس الخطر" في الوقت الذي قالت فيه فرانزيسكا فوله المتحدثة باسم اتحاد الكرة الألماني "بعد عامين من الجائحة، أصبحت الإجراءات الاعتيادية للجهاز الطبي سارية المفعول".

ويتطلب تواجد اللاعبين في المعسكر، أن تكون جميع النتائج سلبية، فيما شارك كل من نوير وجوريتسكا، يوم الاثنين الماضي، مهرجان البيرة في ميونخ مع زملاءهم في الفريق.

ولم تكن تلك أولى حالات الإصابة بكورونا بين أعضاء الفريق الألماني.

جاءت عينة هوفمان إيجابية في مارس عام 2021، وكان عليه المغادرة مع زميله المخالط له مارسيل هالستنبرج العام الماضي، فيما جاءت عينة نيكلاس زوله، لاعب بايرن ميونخ وقتها، إيجابية، مما أجبر العديد من اللاعبين المخالطين على الخروج من المعسكر مثل جوشوا كيميتش والذي لم يحصل على اللقاح في ذلك الوقت .

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في مجموعته بدوري الأمم الأوروبية، بفارق نقطة خلف المنتخب المجري، وسيتأهل للدور المقبل الذي تقام منافساته العام المقبل، في حال فاز في كلتا المباراتين.

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