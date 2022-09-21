غاريث بيل يؤكد اقتراب جاهزيته للمشاركة في كأس العالم

المصدر: د ب أ

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قال غاريث بيل، قائد المنتخب الويلزي، إنه في طريقه لاكتمال لياقته البدنية وجاهزيته لكأس العالم لكرة القدم في نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن بيل لعب مباراتين فقط كأساسي في 11 مباراة شارك فيها مع لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، ولم يلعب حتى الآن 90 دقيقة كاملة منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو الماضي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، أكد أن برنامجه يهدف للوصول للياقة البدنية المناسبة من أجل نهاية الموسم في الدوري الأمريكي ومن ثم المشاركة في كأس العالم في قطر.

وقال بيل، الذي انضم إلى قائمة منتخب ويلز من أجل مواجهة بلجيكا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية: "لدينا خطة في لوس أنجلوس فيما نريد فعله".

وأضاف : "كل لاعب يرغب في اللعب كلما أمكن ذلك، لكننا نتحلى بالذكاء ونستعد للجزء الأهم من الموسم".

وتابع بيل: "أتمنى أن أكون في حالة جيدة في كأس العالم، أعتقد أنني سأكون لائقا جدا".

وواصل: "لم ألعب 90 دقيقة حتى الآن، وأعمل من أجل اللعب 90دقيقة"..

وأوضح: "أتمنى أن تكون الأمور جيدة بشكل كاف لمساعدة لوس أنجلوس، وكذلك أن أكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".

ويلعب المنتخب الويلزي في المجموعة الثانية بكأس العالم، إلى جانب منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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