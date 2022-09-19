الريال يواصل انطلاقته المذهلة ويحسم "ديربي مدريد" بثنائية لاتينية

المصدر: د ب أ

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واصل ريال مدريد انطلاقته المذهلة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وحسم (ديربي مدريد) لصالحه، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد الريال (حامل اللقب) الصدارة من جديد، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط، ليبقى في المركز السابع.

ورغم السيطرة الميدانية لأتلتيكو في أغلب فترات الشوط الأول، لكن الريال، الذي واصل افتقاده لنجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة بداعي الإصابة، تمكن من لدغ جاره بهدفين عن طريق البرازيلي رودريجو والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 18 و36 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، قلص أتلتيكو مدريد الفارق، ليشعل المباراة في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيل (البديل) ماريو هيرموسو هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة 83.

وتلقت آمال أتلتيكو في إدراك التعادل - على الأقل - ضربة موجعة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد هيرموسو في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

بهذا الفوز، واصل الريال سلسلة انتصاراته في جميع البطولات هذا الموسم، بعدما فاز في جميع لقاءاته التسعة التي خاضها في مختلف المسابقات حتى الآن.

وبينما فاز الريال في لقاءاته الستة الأولى في الدوري الإسباني، تمكن أيضا من الانتصار في أول جولتين من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها أيضا، وكذلك في مباراة السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في مطلع الموسم.



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