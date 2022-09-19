ميسي يقود سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

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انفرد باريس سان جيرمان حامل اللقب بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما سجل ليوني ميسي هدفا مبكرا ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه أولمبيك ليون اليوم الأحد.

ورفع ميسي رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم عندما هز الشباك في الدقيقة الخامسة ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف جالتييه إلى 22 نقطة من ثماني مباريات.

ويحتل أولمبيك مرسيليا المركز الثاني بعد تعادله 1-1 مع ضيفه ستاد رين في وقت سابق من اليوم.

وبقي ليون، الذي خسر آخر ثلاث مباريات، في المركز السادس وله 13 نقطة.

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